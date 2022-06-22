У простых американцев начали выкупать оружие для передачи ВСУ

Полиция Майами запустила программу выкупа оружия у населения Guns 4 Ukraine ("Оружие для Украины") для отправки украинским солдатам, пишет издание The Washington Post.

За оружие простым американцам полагается вознаграждение: за пистолет — 50 долларов, за дробовик — 100 долларов, а за автомат или винтовку — 150 долларов. Многими пользователями консервативных оружейных сайтов акция была воспринята в штыки. Американцы усомнились, что собранное оружие и правда достигнет озвученной цели, не говоря уже о том, чтобы принести реальную пользу украинцам.