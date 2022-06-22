У простых американцев начали выкупать оружие для передачи ВСУ
Washington Post: Полиция Майами выкупает у жителей города оружие для отправки на Украину
Полиция Майами запустила программу выкупа оружия у населения Guns 4 Ukraine ("Оружие для Украины") для отправки украинским солдатам, пишет издание The Washington Post.
За оружие простым американцам полагается вознаграждение: за пистолет — 50 долларов, за дробовик — 100 долларов, а за автомат или винтовку — 150 долларов. Многими пользователями консервативных оружейных сайтов акция была воспринята в штыки. Американцы усомнились, что собранное оружие и правда достигнет озвученной цели, не говоря уже о том, чтобы принести реальную пользу украинцам.
Ранее кабмин Германии впервые опубликовал список поставляемого Украине вооружения. В документе говорится, что власти ФРГ предоставят Киеву 30 зенитных самоходных установок Gepard, систему противовоздушной обороны IRIS-T, реактивную систему залпового огня Mars и ещё целый ряд вооружений. Кроме того, в списке числятся 14,9 тысячи противотанковых мин, 100 тысяч ручных гранат, 10 тысяч артснарядов, а также 53 тысячи снарядов для зениток.
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