Глава Чечни Рамзан Кадыров привёл доказательства того, что в зоне боевых действий на Украине находится британский спецназ SAS. Он показал скриншот из твиттера американского журналиста, где тот приводит переписку с наёмником из США. В диалоге подтверждается факт присутствия британского спецназа SAS в зоне боевых действий на территории Незалежной.

Скриншот, опубликованный главой ЧР Рамзаном Кадыровым. Фото © Telegram / Kadyrov_95

"Наёмник выдаёт, как обстоят дела по ту сторону украинской ширмы. Сплошные жалобы на командование и совершенно неопытных военнослужащих. Вместе с тем уроженец Штатов, сам того не ведая, подтвердил присутствие бойцов великобританской спецслужбы SAS в зоне боевых действий", — написал Кадыров в своём телеграм-канале.

Как отметил глава ЧР, данный факт можно расценивать как "прямое вмешательство в конфликт Туманного Альбиона". В то же время он предложил не забегать вперёд, отметив, что премьер-министр Великобритании и "непримиримый враг расчёсок" Борис Джонсон скоро выступит с "очередным противоречивым заявлением". Кадыров также добавил, что американский наёмник, как и сотни его предшественников, "осознал всю бессмысленность ситуации".

"Бедный вояка жалуется на плохую подготовку украинских военнослужащих, связь и многое другое. С его слов, они вели двухчасовой бой, который, как позже выяснилось, вёлся против украинского спецназа. А кто-то даже умудрился "испарить" британского снайпера SAS выстрелом из БТР", — написал Кадыров.

Он допускает, что речь могла идти не о действующем бойце SAS, а о ветеране. Как отметил глава республики, американский наёмник характеризует обстановку в рядах ВСУ не иначе как "нелепый беспорядок", с чем политик полностью согласен.