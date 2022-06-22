Украинским военным дано указание "обезличивать" тела погибших в Донбассе

ВСУ дано указание "обезличивать" тела своих военнослужащих: сослуживцы забирают с собой их документы, чтобы в том числе было сложнее опознать иностранных наёмников. Об этом рассказал офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

"Даны указания украинским военнослужащим обезличивать трупы военнослужащих. Они элементарно забирают все документы, удостоверяющие личность, для того, чтобы нельзя было их опознать", — рассказал он в эфире "России 24".