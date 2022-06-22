Группу иностранных наёмников ликвидировали у Горского и Золотого в ЛНР
Офицер Народной милиции ЛНР Марочко заявил о ликвидации группы наёмников
В ЛНР, в районе Горского и Золотого, ликвидирована группа иностранных наёмников, воевавших на стороне Украины. Об этом сообщил офицер Народной милиции республики Андрей Марочко.
"На данном участке местности при окружении была ликвидирована группа иностранных наёмников, были взяты очень ценные трофеи иностранного производства и получена очень ценная развединформация", — отметил он в эфире телеканала "Россия 24".
По словам Марочко, сейчас устанавливаются личности этих наёмников.
А ранее наёмник из США, участвующий в боях на стороне Вооружённых сил Украины, резко высказался о качествах украинских военных. Происходящее в их рядах он назвал цирком уродов. Поводом для этого стал двухчасовой бой ВСУ со своим же спецназом.
ТАСС / Валентин Спринчак