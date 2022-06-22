Группу иностранных наёмников ликвидировали у Горского и Золотого в ЛНР

В ЛНР, в районе Горского и Золотого, ликвидирована группа иностранных наёмников, воевавших на стороне Украины. Об этом сообщил офицер Народной милиции республики Андрей Марочко.

"На данном участке местности при окружении была ликвидирована группа иностранных наёмников, были взяты очень ценные трофеи иностранного производства и получена очень ценная развединформация", — отметил он в эфире телеканала "Россия 24".

По словам Марочко, сейчас устанавливаются личности этих наёмников.