Российские военные и бойцы силовых подразделений республик Донбасса относятся к своей службе как к тяжёлой работе, которую, кроме них, не в силах выполнить никто. Такое мнение озвучил военный журналист, руководитель проекта WarGonzo Семён Пегов в новом выпуске шоу "Дайте сказать!".

Военкор Пегов раскрыл, в чём лучшая мотивация для русского воина. Видео © LIFE

"Пацаны воюют за пацанов — всё. То есть самая лучшая мотивация для русского воина — "за други своя". И не за зарплату, не за какие-то блага, которые им обещали, не за ипотеку. Те люди, которые потеряли своих сослуживцев, которые понимают, что если они сейчас не будут здесь воевать, то никто эту работу больше не сделает. И они её делают. Это очень, действительно, такая тяжёлая ежедневная работа", — рассуждает он.

В качестве примера журналист привёл бойцов 1-го отдельного танкового батальона "Сомали" сил ДНР, которые, по словам Пегова, во время боёв за Мариуполь не мылись 60 дней. "Сомалийцы" зашли в город первыми, а покинули его только тогда, когда министр обороны Сергей Шойгу доложил Верховному главнокомандующему Владимиру Путину, что все жилые кварталы освобождены.