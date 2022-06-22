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Опубликовано 22 июня 2022, 16:16

Военкор Пегов раскрыл, в чём лучшая мотивация для русского воина

Журналист Семён Пегов рассказал о лучшей мотивации для русского воина

Российские военные и бойцы силовых подразделений республик Донбасса относятся к своей службе как к тяжёлой работе, которую, кроме них, не в силах выполнить никто. Такое мнение озвучил военный журналист, руководитель проекта WarGonzo Семён Пегов в новом выпуске шоу "Дайте сказать!".

Военкор Пегов раскрыл, в чём лучшая мотивация для русского воина. Видео © LIFE

"Пацаны воюют за пацанов — всё. То есть самая лучшая мотивация для русского воина — "за други своя". И не за зарплату, не за какие-то блага, которые им обещали, не за ипотеку. Те люди, которые потеряли своих сослуживцев, которые понимают, что если они сейчас не будут здесь воевать, то никто эту работу больше не сделает. И они её делают. Это очень, действительно, такая тяжёлая ежедневная работа", — рассуждает он.

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В качестве примера журналист привёл бойцов 1-го отдельного танкового батальона "Сомали" сил ДНР, которые, по словам Пегова, во время боёв за Мариуполь не мылись 60 дней. "Сомалийцы" зашли в город первыми, а покинули его только тогда, когда министр обороны Сергей Шойгу доложил Верховному главнокомандующему Владимиру Путину, что все жилые кварталы освобождены.

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Военкор Пегов: Более русский город, чем Мариуполь, сейчас сложно найти

"Ну, представьте, я к ним приезжаю на два-три-четыре часа. Возвращаешься весь чумазый, лёг спать такой в тёплую кровать и думаешь: "А ребята там спят где попало. Ну, реально, и в сырости, и в подвалах". И это ещё был март месяц, извините, как бы не май", — отметил военкор.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с выпускниками военных вузов обратился к молодым офицерам с поздравлением и напутствием, напомнив им, что они наследники поколения победителей. Глава государства отметил высокую самоотверженность, с которой внуки и правнуки героев Великой Отечественной войны сражаются за Родину и за российский народ.

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Алексей Берковиц
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