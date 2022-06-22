Военкор рассказал о мечтах и целях бойцов с передовой

Бойцы, которые служат на передовой в ходе специальной военной операции на Украине, преследуют очень простые и понятные цели — к примеру, взять очередной рубеж или освободить населённый пункт, где проживают их родные и близкие. Об этом в новом выпуске шоу "Дайте сказать!" поведал военный журналист, руководитель проекта WarGonzo Семён Пегов.

Военкор Пегов рассказал о мечтах и целях бойцов с передовой. Видео © LIFE

"На передовой цели очень простые: выйти на рубеж. Но люди на передовой точно понимают, что Донецкой и Луганской областью ограничиваться 100% нельзя, что надо избавиться от неонацизма на этой территории, исконно нашей, исконно русской. В принципе, я сейчас не готов сказать всё, но, конечно, и на Киев собираются. К примеру, комбат "Сомали" Бойкот — Герой России, на мой взгляд, человек, который действительно достоин этого звания, — он однозначно говорит: "Для меня война закончится с флагом "Сомали" в Киеве", — рассказал журналист.

У многих бойцов цели, по словам Пегова, более локальные. К примеру, командир второй роты легендарного батальона "Спарта" с позывным Водяной, погибший в тяжёлых боях за Авдеевку, мечтал увидеть свою мать, вернуться к ней с победой.

"Но если говорить глобально, то цель, конечно, истребление всех, кто убивал мирных жителей. А они делали это осознанно", — заключил Пегов.