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Опубликовано 22 июня 2022, 16:01

Журналисты немецкой газеты Bild попали под миномётный обстрел в Лисичанске

Автомобиль репортёров немецкого издания Bild попал под обстрел при попытке выехать из Лисичанска. Информация об этом появилась на сайте газеты.

Журналисты немецкой газеты Bild попали под миномётный обстрел в Лисичанске. Видео © Twitter / Paul Ronzheimer

В машине находились журналист Пауль Ронцхаймер и фотограф, которые пытались выехать из города, когда по ним открыли огонь. Оба остались живы. Предположительно, их автомобиль был обстрелян из миномёта. Взрывной волной в машине выбило лобовое стекло.

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Ранее ВСУ обстреляли журналистов RT и Reuters под Северодонецком, один человек погиб. По словам репортёров, стрельба велась прицельно и корректировалась украинскими военными с беспилотника, несмотря на то что все машины были гражданские.

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Twitter / Paul Ronzheimer

Анатолий Симоненко
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