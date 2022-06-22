Журналисты немецкой газеты Bild попали под миномётный обстрел в Лисичанске
Автомобиль репортёров немецкого издания Bild попал под обстрел при попытке выехать из Лисичанска. Информация об этом появилась на сайте газеты.
Журналисты немецкой газеты Bild попали под миномётный обстрел в Лисичанске. Видео © Twitter / Paul Ronzheimer
В машине находились журналист Пауль Ронцхаймер и фотограф, которые пытались выехать из города, когда по ним открыли огонь. Оба остались живы. Предположительно, их автомобиль был обстрелян из миномёта. Взрывной волной в машине выбило лобовое стекло.
Ранее ВСУ обстреляли журналистов RT и Reuters под Северодонецком, один человек погиб. По словам репортёров, стрельба велась прицельно и корректировалась украинскими военными с беспилотника, несмотря на то что все машины были гражданские.
Twitter / Paul Ronzheimer