Заградотряды ВСУ начали уничтожать украинских военных в Лисичанске за попытку сдаться

Небольшие группы украинских военных в Лисичанске выходят на связь с подразделениями Луганской Народной Республики и сообщают о желании сложить оружие. Сдаться им не дают заградотряды, сказал официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

"Ежедневно на связь с нашими подразделениями выходят небольшие группы военнослужащих ВСУ. Чаще всего просят возможности безболезненно и безопасно выйти на территорию, подконтрольную ЛНР, и сдаться. Однако всё чаще мы получаем информацию о том, что на той территории продолжают действовать некие заградотряды — подразделения, которые тех, кто планирует сдаваться в плен, определяют, местные органы контрразведки и <…> на месте уничтожают в назидание всем остальным", — уточнил Филипоненко в эфире телеканала "Россия-1".