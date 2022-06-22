Заградотряды ВСУ начали уничтожать украинских военных в Лисичанске за попытку сдаться
ЛНР: Заградотряды на месте уничтожают украинских военных в Лисичанске за попытку сдаться
Небольшие группы украинских военных в Лисичанске выходят на связь с подразделениями Луганской Народной Республики и сообщают о желании сложить оружие. Сдаться им не дают заградотряды, сказал официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
"Ежедневно на связь с нашими подразделениями выходят небольшие группы военнослужащих ВСУ. Чаще всего просят возможности безболезненно и безопасно выйти на территорию, подконтрольную ЛНР, и сдаться. Однако всё чаще мы получаем информацию о том, что на той территории продолжают действовать некие заградотряды — подразделения, которые тех, кто планирует сдаваться в плен, определяют, местные органы контрразведки и <…> на месте уничтожают в назидание всем остальным", — уточнил Филипоненко в эфире телеканала "Россия-1".
Накануне Лайф информировал, что силы Народной милиции ЛНР вплотную подошли к Лисичанску. На месте сразу были развёрнуты средства обнаружения и разведки, которые полностью покрывают город. Также сообщалось, что на территории ДНР с начала специальной военной операции на Украине был установлен контроль над 239 населёнными пунктами. Освобождённый ранее населённый пункт Ломакино также будет включён в зону влияния и ответственности ДНР.
Marcus Yam / Los Angeles Times via Getty Images