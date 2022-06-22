Член Ассоциации историков Союзного государства эксперт РВИО Александр Макушин в беседе с Лайфом напомнил об ужасах 1941 года и заявил, что специальная военная "Операция Z" помогла избежать их повторения.

"Против нас воевала не просто национал-социалистическая Германия. Мы должны помнить, что танки поставляла Чехия — и поставляла до 7 мая 1945 года. Этот день (22 июня, День памяти и скорби. — Прим. Лайфа) — историческая аналогия", — сказал Макушин.

По его словам, перед началом специальной военной "Операции Z" Россия стояла ровно на тех же позициях, что и Советский Союз перед 1941 годом. Просто тогда советские лидеры не поверили разведке, может, не были готовы морально, а теперь российские войска смогли нанести превентивный удар и не повторить ужасы 41-го года. Причём то, что сейчас вскрывает СВО, чётко показывает: Украина была готова к освоению войсками НАТО. И могло произойти то, что было в 1941 году, считает эксперт.

"Нас будут пытаться обвинить в агрессивности. Но есть ли моральное право у людей, которые 80 лет назад принесли гибель порядка 20 миллионам мирных жителей? Мы до сих пор не можем преодолеть ту демографическую яму, которую нам нанесли", — заявил собеседник Лайфа.

Макушин отметил, что президент России Владимир Путин пытался это объяснить не только 24 февраля — впервые об этом он заявил ещё в мюнхенской речи 2007 года, после чего неоднократно обращал внимание.