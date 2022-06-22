Эксперт заявил, что "Операция Z" помогла избежать повторения ужасов 1941 года
Эксперт Макушин заявил, что "Операция Z" помогла избежать повторения ужасов 1941 года
Член Ассоциации историков Союзного государства эксперт РВИО Александр Макушин в беседе с Лайфом напомнил об ужасах 1941 года и заявил, что специальная военная "Операция Z" помогла избежать их повторения.
"Против нас воевала не просто национал-социалистическая Германия. Мы должны помнить, что танки поставляла Чехия — и поставляла до 7 мая 1945 года. Этот день (22 июня, День памяти и скорби. — Прим. Лайфа) — историческая аналогия", — сказал Макушин.
По его словам, перед началом специальной военной "Операции Z" Россия стояла ровно на тех же позициях, что и Советский Союз перед 1941 годом. Просто тогда советские лидеры не поверили разведке, может, не были готовы морально, а теперь российские войска смогли нанести превентивный удар и не повторить ужасы 41-го года. Причём то, что сейчас вскрывает СВО, чётко показывает: Украина была готова к освоению войсками НАТО. И могло произойти то, что было в 1941 году, считает эксперт.
"Нас будут пытаться обвинить в агрессивности. Но есть ли моральное право у людей, которые 80 лет назад принесли гибель порядка 20 миллионам мирных жителей? Мы до сих пор не можем преодолеть ту демографическую яму, которую нам нанесли", — заявил собеседник Лайфа.
Макушин отметил, что президент России Владимир Путин пытался это объяснить не только 24 февраля — впервые об этом он заявил ещё в мюнхенской речи 2007 года, после чего неоднократно обращал внимание.
Ранее Песков назвал речь Путина на Мюнхенской конференции революционной и заявил, что она призывала не прятать голову в песок. Тогда сложно было представить, что к 2022-му мир будет пользоваться лексикой времён холодной войны, обсуждая напряжённость, разведение сил и готовящуюся агрессию, заметил представитель Кремля.
Getty Images / Stringer / Anadolu Agency