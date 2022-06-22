Экс-депутат Рады Кива назвал сроки ввода польских войск на Украину

Бывший депутат Верховной рады Украины Илья Кива сообщил со ссылкой на источник, что начало ввода польских сил на Украину намечено командованием ВСУ на конец июля.

"В Генеральном штабе ВСУ закончили планирование совместно с польским командованием операции по заходу польской армии на территорию Западной Украины", — написал экс-нардеп в Telegram-канале.

Сроки ввода польских сил выбраны неслучайно, говорит он. По словам Кивы, именно в конце июля, "по прогнозам Генштаба Украины", будет полностью уничтожена группировка ВСУ в Донбассе. А "конфликтная ситуация с Калининградом", как утверждает беглый экс-нардеп, служит отвлекающим манёвром.