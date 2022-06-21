Премьер Польши заявил, что Россия использовала далеко не весь потенциал на Украине
РФ использовала далеко не весь потенциал в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий и указал на то, что говорить о её поражении преждевременно.
"Россия сегодня является таким раненым медведем... Некоторые слишком рано посчитали, что она была побеждена в столкновении на Украине. Это (Россия. — Прим. Лайфа) мощное государство с большим потенциалом, была задействована только его часть", — сказал он на совещании.
Кроме того, глава польского кабмина подчеркнул, что часть европейских стран не против того, чтобы украинские военные сложили оружие.
А глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин выразил уверенность в победе России в спецоперации. По его словам, граждане России восхищаются мужеством и стойкостью жителей Донбасса, которые в течение последних восьми лет "вели борьбу с киевским режимом и продолжают вместе с российскими военными освободительную операцию".
ТАСС / Станислав Красильников