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Регион
Опубликовано 22 июня 2022, 17:04
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В МИД РФ возмущены сравнением азовцев с защитниками Брестской крепости

В МИД РФ сочли кощунством сравнение азовцев с защитниками Брестской крепости

Сравнение бойцов украинского националистического батальона "Азов" с защитниками Брестской крепости является кощунственным, считает уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, заместитель директора Департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев.

"Любые упоминания о совершённых их участниками многочисленных жестоких преступлениях в Донбассе старательно исключаются из информационного пространства, а самих азовцев… кощунственно сравнили с защитниками Брестской крепости. Если попытаться обобщить эту ситуацию, то можно сказать, что моральное дно оказалось пробитым", сказал дипломат в ходе вебинара о проявлениях расовой дискриминации и ксенофобии в Европе, организованного постпредствами РФ и Белоруссии при отделении ООН в Женеве.

Сдавшихся в Мариуполе командиров "Азова" доставили в СИЗО "Лефортово"
Сдавшихся в Мариуполе командиров "Азова" доставили в СИЗО "Лефортово"

Ранее сообщалось, что в Россию для дальнейших следственных действий этапировали замкомандира националистического полка "Азов" Святослава Паламара с позывным Калина и командира 36-й бригады морской пехоты ВСУ Сергея Волынского (Волына), которые сдались в плен в Мариуполе.

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Getty Images / Russian Defense Ministry / Handout / Anadolu Agency

Андрей Бражников
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