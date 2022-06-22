В МИД РФ возмущены сравнением азовцев с защитниками Брестской крепости

"Любые упоминания о совершённых их участниками многочисленных жестоких преступлениях в Донбассе старательно исключаются из информационного пространства, а самих азовцев… кощунственно сравнили с защитниками Брестской крепости. Если попытаться обобщить эту ситуацию, то можно сказать, что моральное дно оказалось пробитым", — сказал дипломат в ходе вебинара о проявлениях расовой дискриминации и ксенофобии в Европе, организованного постпредствами РФ и Белоруссии при отделении ООН в Женеве.