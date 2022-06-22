В МИД РФ возмущены сравнением азовцев с защитниками Брестской крепости
В МИД РФ сочли кощунством сравнение азовцев с защитниками Брестской крепости
Сравнение бойцов украинского националистического батальона "Азов" с защитниками Брестской крепости является кощунственным, считает уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, заместитель директора Департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев.
"Любые упоминания о совершённых их участниками многочисленных жестоких преступлениях в Донбассе старательно исключаются из информационного пространства, а самих азовцев… кощунственно сравнили с защитниками Брестской крепости. Если попытаться обобщить эту ситуацию, то можно сказать, что моральное дно оказалось пробитым", — сказал дипломат в ходе вебинара о проявлениях расовой дискриминации и ксенофобии в Европе, организованного постпредствами РФ и Белоруссии при отделении ООН в Женеве.
Ранее сообщалось, что в Россию для дальнейших следственных действий этапировали замкомандира националистического полка "Азов" Святослава Паламара с позывным Калина и командира 36-й бригады морской пехоты ВСУ Сергея Волынского (Волына), которые сдались в плен в Мариуполе.
Getty Images / Russian Defense Ministry / Handout / Anadolu Agency