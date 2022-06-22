Донецк остался без эфирного телевещания из-за обстрелов ВСУ
В Донецке из-за обстрела украинских боевиков оказался повреждён Петровский телецентр, в результате чего вещание пришлось приостановить. Об этом заявил замдиректора ГУП ДНР "Радиотелевизионный передающий центр" Александр Чеботарёв.
"На сегодняшний день вследствие обстрелов сильные повреждения получил телецентр на Петровке, поэтому схемы вещания изменены: вещание с этого телецентра приостановлено. Цифровые каналы сейчас в эфире, аналоговых нет. Сама вышка стоит, но достаточно сильно повреждены аппаратные, часть оборудования нам удалось эвакуировать", — приводит его слова Донецкое агентство новостей (ДАН).
При этом Чеботарёв заверил, что специалисты начнут устранять неполадки в Петровском районе, когда "хоть чуть-чуть стихнут обстрелы". Он также предположил, что в этот раз ВСУ били целенаправленно: огонь вёлся с двух направлений и было выпущено большое число боеприпасов.
Ранее Лайф сообщал, что из-за обстрелов со стороны украинских силовиков в Донецке временно приостановлено движение общественного транспорта.
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