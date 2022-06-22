ООН встала на сторону России после удара ВСУ по буровым платформам в Чёрном море
ООН осудила удары по гражданской инфраструктуре РФ после атак на "Черноморнефтегаз"
Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак выступил против атаки Киева по буровым платформам "Черноморнефтегаза" в Чёрном море. По его словам, Организация Объединённых Наций категорически не согласна с подобными действиями.
"У меня нет конкретного комментария по этому случаю. Но очевидно, что в рамках общего правила мы выступаем против любых нападений с любой стороны в отношении гражданских лиц и инфраструктуры", — заявил Хак.
Лайф напоминает: утром 20 июня ВСУ нанесли удары по буровым платформам "Черноморнефтегаза". В этот момент на вышках в общей сложности находилось 109 человек, из них эвакуировано уже 94, трое пострадали, а семеро числятся пропавшими без вести. Месторождение находится в 71 километре от Одессы, и в Совфеде не исключили, что диверсия ВСУ была направлена против самих украинцев. В Госдуме предположили, что удары могли быть нанесены ракетами, которые Киеву поставляет Запад.
Johannes Simon / Getty Images