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Регион
Опубликовано 22 июня 2022, 18:09
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ООН встала на сторону России после удара ВСУ по буровым платформам в Чёрном море

ООН осудила удары по гражданской инфраструктуре РФ после атак на "Черноморнефтегаз"

Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак выступил против атаки Киева по буровым платформам "Черноморнефтегаза" в Чёрном море. По его словам, Организация Объединённых Наций категорически не согласна с подобными действиями.

"У меня нет конкретного комментария по этому случаю. Но очевидно, что в рамках общего правила мы выступаем против любых нападений с любой стороны в отношении гражданских лиц и инфраструктуры", — заявил Хак.

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Лайф напоминает: утром 20 июня ВСУ нанесли удары по буровым платформам "Черноморнефтегаза". В этот момент на вышках в общей сложности находилось 109 человек, из них эвакуировано уже 94, трое пострадали, а семеро числятся пропавшими без вести. Месторождение находится в 71 километре от Одессы, и в Совфеде не исключили, что диверсия ВСУ была направлена против самих украинцев. В Госдуме предположили, что удары могли быть нанесены ракетами, которые Киеву поставляет Запад.

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Johannes Simon / Getty Images

Николь Вербер
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