ООН встала на сторону России после удара ВСУ по буровым платформам в Чёрном море

Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак выступил против атаки Киева по буровым платформам "Черноморнефтегаза" в Чёрном море. По его словам, Организация Объединённых Наций категорически не согласна с подобными действиями.

"У меня нет конкретного комментария по этому случаю. Но очевидно, что в рамках общего правила мы выступаем против любых нападений с любой стороны в отношении гражданских лиц и инфраструктуры", — заявил Хак.