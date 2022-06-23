Захарова потребовала пресечь вербовку наёмников украинским Посольством в США

Власти Соединённых Штатов Америки намеренно подпитывают конфликт на Украине, вербуя и направляя в зону боевых действий американцев. Такое заявление сделала официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Она объяснила, что в данном случае речь идёт о противоречащей Венской конвенции деятельности диппредставительства Незалежной в Вашингтоне по открытой вербовке наёмников. По данным МИД, украинское посольство с начала спецоперации официально зарегистрировало более шести тысяч заявок от боевиков. А по данным иностранных изданий, готовность "помочь" Украине выразило около 20 тысяч американцев.

"Расцениваем потворство официальных властей США подобной деятельности как очередное доказательство того, что Вашингтон не заинтересован в урегулировании украинского кризиса, а, напротив, стремится подпитывать конфликт, нацеливаясь на стратегическое поражение России", — указала дипломат.