Захарова потребовала пресечь вербовку наёмников украинским Посольством в США
Власти Соединённых Штатов Америки намеренно подпитывают конфликт на Украине, вербуя и направляя в зону боевых действий американцев. Такое заявление сделала официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.
Она объяснила, что в данном случае речь идёт о противоречащей Венской конвенции деятельности диппредставительства Незалежной в Вашингтоне по открытой вербовке наёмников. По данным МИД, украинское посольство с начала спецоперации официально зарегистрировало более шести тысяч заявок от боевиков. А по данным иностранных изданий, готовность "помочь" Украине выразило около 20 тысяч американцев.
"Расцениваем потворство официальных властей США подобной деятельности как очередное доказательство того, что Вашингтон не заинтересован в урегулировании украинского кризиса, а, напротив, стремится подпитывать конфликт, нацеливаясь на стратегическое поражение России", — указала дипломат.
В этой связи внешнеполитическое ведомство потребовало от США "пресечь подобную деятельность украинского диппредставительства, не только создающую прямую угрозу жизни и безопасности граждан США и открыто противоречащую его дипломатическому статусу, но и грозящую обернуться непредсказуемыми и тяжёлыми международными последствиями".
Напомним, российские военные взяли в плен вблизи Харькова двух бывших военнослужащих США, которые вступили в ряды ВСУ в качестве наёмников, — 39-летнего Александра Дрюка и 27-летнего Энди Хьюна. Позже стало известно ещё об одном захваченном наёмнике — ветеране морской пехоты Грэди Курпаси. Песков заявил, что эти пленные могут не рассчитывать на Женевскую конвенцию. На уточняющий вопрос, грозит ли двум американцам смертная казнь в ДНР, представитель Кремля ответил утвердительно.
Flickr / Министерство обороны США