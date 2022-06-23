Песков: Россия фиксирует эпизоды применения ВСУ западного оружия
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва фиксирует все эпизоды использования Украиной вооружения, которое Киеву поставляют западные страны.
Он обратил внимание на заявления Киева в адрес западных государств по поводу того, что предоставляемое оружие не будет задействовано для ударов по территории России. По словам представителя Кремля, РФ тщательно фиксирует все эпизоды использования данных вооружений.
"Если какая-то часть из этих вооружений доберётся до передовых позиций и не будет уничтожена нашими военными, мы отследим, как оно используется", — сказал Песков журналистам в ответ на вопрос о том, готова ли Москва верить подобным словам украинских властей.
Ранее Пентагон признал существенное превосходство российской артиллерии над украинской. Это при том факте, что Соединённые Штаты завершили поставку Украине всех обещанных гаубиц M777: вместе со 108 орудиями Киеву отправлено более 220 тысяч снарядов к ним.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ