В Кремле заявили о свёрнутых отношениях с Токио
Песков отметил попытки некоторых японских политиков трезво оценить происходящее на Украине
Отношения Москвы и Токио находятся на минимально возможном уровне, хотя и в этой стране встречаются попытки трезво оценить происходящее на Украине. Такое мнение в беседе с журналистами в четверг выразил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Фактически все отношения свёрнуты, мы знаем, что Япония занимает враждебную позицию по отношению к нашей стране, но и из Японии <…> среди нерационального и неконструктивного, оголтелого мейнстрима тоже встречаются попытки трезво оценить происходящее", — уточнил представитель Кремля.
Ранее японский депутат Мунэо Судзуки заявил, что Россия была вынуждена начать специальную военную операцию на Украине. По словам парламентария, российское руководство "рассуждало хладнокровно, чтобы защищать интересы своего государства". Судзуки не согласился с мнением о том, что в случае с Украиной имело место посягательство силой на суверенитет или территорию другого государства. Японский депутат уверен, что на это была причина.
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