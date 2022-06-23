В Кремле заявили о свёрнутых отношениях с Токио

Отношения Москвы и Токио находятся на минимально возможном уровне, хотя и в этой стране встречаются попытки трезво оценить происходящее на Украине. Такое мнение в беседе с журналистами в четверг выразил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Фактически все отношения свёрнуты, мы знаем, что Япония занимает враждебную позицию по отношению к нашей стране, но и из Японии <…> среди нерационального и неконструктивного, оголтелого мейнстрима тоже встречаются попытки трезво оценить происходящее", — уточнил представитель Кремля.