Минобороны РФ показало работу военного бронепоезда "Волга" на Украине

Министерство обороны России показало видео работы состава специального поезда "Волга", созданного специалистами железнодорожных войск Западного военного округа. Основная его цель — ведение инженерной разведки и восстановление путей в зоне специальной военной операции на Украине.

Работа состава специального поезда "Волга" в зоне СВО. Видео © Минобороны России

"Волга" имеет бронированное покрытие. На её платформах размещены вооружение, техника и огневые средства, а также всё необходимое для ведения огня и отражения нападения противника. Несмотря на это, путь состава прикрывают и боевые вертолёты.

"Специальный поезд "Волга" сформирован на базе одной из железнодорожных бригад. Он предназначен для технической разведки, разминирования, а также — при необходимости — восстановления разрушенных железнодорожных направлений. Для специального поезда во взаимодействии с восстановительными подразделениями в принципе преград нет", — рассказал начальник поезда.