Минобороны РФ показало работу военного бронепоезда "Волга" на Украине
Минобороны РФ показало работу военного бронепоезда "Волга" на Украине
Министерство обороны России показало видео работы состава специального поезда "Волга", созданного специалистами железнодорожных войск Западного военного округа. Основная его цель — ведение инженерной разведки и восстановление путей в зоне специальной военной операции на Украине.
Работа состава специального поезда "Волга" в зоне СВО. Видео © Минобороны России
"Волга" имеет бронированное покрытие. На её платформах размещены вооружение, техника и огневые средства, а также всё необходимое для ведения огня и отражения нападения противника. Несмотря на это, путь состава прикрывают и боевые вертолёты.
"Специальный поезд "Волга" сформирован на базе одной из железнодорожных бригад. Он предназначен для технической разведки, разминирования, а также — при необходимости — восстановления разрушенных железнодорожных направлений. Для специального поезда во взаимодействии с восстановительными подразделениями в принципе преград нет", — рассказал начальник поезда.
Ранее Минобороны РФ показало видео уничтожения объектов ВСУ гаубицами "Мста-Б". Орудия способны отрабатывать вражеские цели как прямой наводкой без подготовки, так и с закрытых позиций.
Кадр из видео © Министерство обороны России