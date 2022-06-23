Политолог назвал взятие в плен американских наёмников на Украине головной болью для США
Политолог Туманян назвал пленение американских наёмников на Украине головной болью для США
Взятие в плен на Украине наёмников из США станет большой головной болью для Вашингтона, так как это подорвёт авторитет страны, которая кропотливо создавала образ спасительницы. Об этом Лайфу рассказал политолог, член экспертного клуба "Дигория" Гарник Туманян.
"Ранее было чёткое понимание того, что США могут политически и экономически задавить практически любое государство для поддержания своего образа и высвобождения лиц, оказавшихся в плену. Но сегодня ситуация меняется коренным образом. Белый дом не может иметь никакого влияния на решения, принимаемые руководством ДНР и их судебной системой", — сказал эксперт.
Туманян объяснил, что американцы почти сто лет создавали образ государства, которое никогда не бросает своих, в особенности в зонах боевых действий. Про это снимали кино, делали игры и писали книги, закрепляя имидж с самого детства. Однако сложившаяся ситуация в корне поменяет представление о Белом доме, уверен политолог.
"Более того, США не могут пойти на диверсионные операции для вывоза своих граждан из зоны боевых действий, так как это приведёт к прямой конфронтации с Россией. Единственный выход остаётся в дипломатической плоскости", — отметил эксперт.
По словам Туманяна, Вашингтону жизненно необходимо освободить наёмников и уж тем более не допустить принятия решения об их казни по аналогии с британскими пленными. Подобное решение станет серьёзным ударом по авторитету американской гегемонии, который может стать началом конца образа "спасающего родителя", уверен политолог.
Напомним, российские военные взяли в плен вблизи Харькова двух бывших военнослужащих США, которые вступили в ряды ВСУ в качестве наёмников, — 39-летнего Александра Дрюка и 27-летнего Энди Хьюна. Позже стало известно о ещё одном захваченном наёмнике — ветеране морской пехоты Грэди Курпаси. Песков заявил, что эти пленные могут не рассчитывать на Женевскую конвенцию. На уточняющий вопрос, грозит ли двум американцам смертная казнь в ДНР, представитель Кремля ответил утвердительно.
Getty Images / Marcus Yam / Los Angeles Times