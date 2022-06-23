Политолог назвал взятие в плен американских наёмников на Украине головной болью для США

Взятие в плен на Украине наёмников из США станет большой головной болью для Вашингтона, так как это подорвёт авторитет страны, которая кропотливо создавала образ спасительницы. Об этом Лайфу рассказал политолог, член экспертного клуба "Дигория" Гарник Туманян.

"Ранее было чёткое понимание того, что США могут политически и экономически задавить практически любое государство для поддержания своего образа и высвобождения лиц, оказавшихся в плену. Но сегодня ситуация меняется коренным образом. Белый дом не может иметь никакого влияния на решения, принимаемые руководством ДНР и их судебной системой", — сказал эксперт.

Туманян объяснил, что американцы почти сто лет создавали образ государства, которое никогда не бросает своих, в особенности в зонах боевых действий. Про это снимали кино, делали игры и писали книги, закрепляя имидж с самого детства. Однако сложившаяся ситуация в корне поменяет представление о Белом доме, уверен политолог.

"Более того, США не могут пойти на диверсионные операции для вывоза своих граждан из зоны боевых действий, так как это приведёт к прямой конфронтации с Россией. Единственный выход остаётся в дипломатической плоскости", — отметил эксперт.