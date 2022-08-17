НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
17 августа, 20:31

США и несколько стран ЕС запросили встречу Совбеза ООН по Украине

Соединённые Штаты и несколько европейских стран запросили заседание Совета Безопасности ООН по ситуации на Украине. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник во всемирной организации, предлагаемая дата — 24 августа.

"Соответствующий запрос направлен председателю Совета Безопасности ООН", сказал собеседник агентства.

Предполагается, что одной из тем обсуждения станут итоги визита на Украину генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

ООН заявила о возможностях для визита делегации МАГАТЭ на ЗАЭС через Украину

ООН заявила о возможностях для визита делегации МАГАТЭ на ЗАЭС через Украину

Лайф сообщал, что ранее сегодня генеральный секретарь ООН прибыл во Львов, где 18 августа встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Обложка ©

UN Photo / Manuel Elías

Андрей Григорьев

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров