США и несколько стран ЕС запросили встречу Совбеза ООН по Украине
Соединённые Штаты и несколько европейских стран запросили заседание Совета Безопасности ООН по ситуации на Украине. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник во всемирной организации, предлагаемая дата — 24 августа.
"Соответствующий запрос направлен председателю Совета Безопасности ООН", — сказал собеседник агентства.
Предполагается, что одной из тем обсуждения станут итоги визита на Украину генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.
Лайф сообщал, что ранее сегодня генеральный секретарь ООН прибыл во Львов, где 18 августа встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.
UN Photo / Manuel Elías