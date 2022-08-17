США и несколько стран ЕС запросили встречу Совбеза ООН по Украине

Соединённые Штаты и несколько европейских стран запросили заседание Совета Безопасности ООН по ситуации на Украине. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник во всемирной организации, предлагаемая дата — 24 августа.

"Соответствующий запрос направлен председателю Совета Безопасности ООН", — сказал собеседник агентства.

Предполагается, что одной из тем обсуждения станут итоги визита на Украину генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.