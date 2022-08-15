ООН заявила о возможностях для визита делегации МАГАТЭ на ЗАЭС через Украину

Инспекторы МАГАТЭ могут посетить Запорожскую АЭС через Украину, но в случае согласия России. Об этом заявил на брифинге представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

"В тесном контакте с МАГАТЭ секретариат ООН пришёл к выводу, что на Украине есть возможности для обеспечения логистики и безопасности миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС из Киева, если на это согласятся и Россия, и Украина", — уточнил он.

Вместе с тем Дюжаррик ответил на заявления российских официальных лиц, обвинивших ООН в создании помех посещению МАГАТЭ Запорожской АЭС. Он заверил, что МАГАТЭ является специализированным учреждением, которое действует полностью независимо, и секретариат ООН не имеет полномочий блокировать или отменять какую-либо её деятельность.