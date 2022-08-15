В Госдуме выделили важнейший посыл из выступления Путина на форуме "Армия-2022"

То, что президент РФ Владимир Путин отметил на открытии форума "Армия-2022" превосходство новейших образцов российских вооружений над иностранными аналогами, говорит о своевременном повышенном внимании властей к оборонной промышленности, заявил Лайфу председатель Комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенёв.

"Повышенное внимание властей к оборонной промышленности было правильным и своевременным. Запущенный маховик конфронтации, утрата США позиций лидерства, санкционный шторм приведут к высокому спросу на продукцию ОПК как на внутри страны, так и за её пределами. Наше вооружение продемонстрировало высокую эффективность и надёжность в Сирии и в ходе СВО — это делает его востребованным на мировом рынке", — пояснил Гутенёв.

По словам собеседника Лайфа, ради выполнения поставленных президентом задач правительство страны работает над быстрым восполнением собственных потребностей в вооружении и военной технике. Также кабмин выполняет необходимые шаги для гарантированного исполнения обязательств по ранее заключённым контрактам в области военно-технического сотрудничества и для подписания новых договоров поставок.