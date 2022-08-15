Путин заявил о мужестве российских воинов, проявленном в ходе "Операции Z"

Российский народ гордится профессионализмом и мужеством своих защитников, которые в том числе выполняют воинский долг в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом заявил в понедельник президент России Владимир Путин, выступая на открытии форума "Армия-2022".

Путин: Наш народ гордится своей армией и флотом. Видео © LIFE

"Наш народ гордится своей армией и флотом, профессионализмом и мужеством своих защитников. И сегодня в ходе специальной военной операции наши воины вместе с бойцами Донбасса с честью выполняют свой долг, сражаются за Россию, за мирную жизнь в Донецкой и Луганской народных республиках, чётко выполняют все поставленные задачи, шаг за шагом освобождают землю Донбасса", — отметил глава государства.

В ходе выступления Путин также поблагодарил российских оружейников за результаты их труда, которые сегодня "работают на победу".