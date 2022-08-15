Путин заявил о мужестве российских воинов, проявленном в ходе "Операции Z"
Путин: Наши воины и бойцы Донбасса с честью выполняют свой долг в ходе специальной военной операции
Российский народ гордится профессионализмом и мужеством своих защитников, которые в том числе выполняют воинский долг в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом заявил в понедельник президент России Владимир Путин, выступая на открытии форума "Армия-2022".
Путин: Наш народ гордится своей армией и флотом. Видео © LIFE
"Наш народ гордится своей армией и флотом, профессионализмом и мужеством своих защитников. И сегодня в ходе специальной военной операции наши воины вместе с бойцами Донбасса с честью выполняют свой долг, сражаются за Россию, за мирную жизнь в Донецкой и Луганской народных республиках, чётко выполняют все поставленные задачи, шаг за шагом освобождают землю Донбасса", — отметил глава государства.
В ходе выступления Путин также поблагодарил российских оружейников за результаты их труда, которые сегодня "работают на победу".
Напомним, что международный военно-технический форум "Армия-2022" проходит с 15 по 21 августа в подмосковном выставочном центре "Патриот". Организатором мероприятия выступает Минобороны России.
ТАСС / Сергей Бобылев