Путин — о союзниках России: Государства, которые не прогибаются перед гегемоном

Открывая международный военно-технической форум "Армия-2022", президент Владимир Путин высказался о союзниках России — сильных государствах, не прогибающихся перед "гегемоном".

"У России много союзников на разных континентах — это государства, которые не прогибаются перед так называемым гегемоном. Их лидеры показывают мужской характер, они выбирают самостоятельный, суверенный путь развития", — подчеркнул Путин.

Он добавил, что Россия искренне дорожит исторически дружественными и доверительными связями с государствами Латинской Америки, Азии, Африки, готова предложить союзникам и партнёрам своё современное вооружение.