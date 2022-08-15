Путин — о союзниках России: Государства, которые не прогибаются перед гегемоном
Путин — на открытии форума "Армия-2022". Фото © LIFE / Павел Баранов
Открывая международный военно-технической форум "Армия-2022", президент Владимир Путин высказался о союзниках России — сильных государствах, не прогибающихся перед "гегемоном".
"У России много союзников на разных континентах — это государства, которые не прогибаются перед так называемым гегемоном. Их лидеры показывают мужской характер, они выбирают самостоятельный, суверенный путь развития", — подчеркнул Путин.
Он добавил, что Россия искренне дорожит исторически дружественными и доверительными связями с государствами Латинской Америки, Азии, Африки, готова предложить союзникам и партнёрам своё современное вооружение.
А ранее журналист Стивен Эрлангер в статье для газеты The New York Times писал, что сотрудничество президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана вызывает большое раздражение у стран НАТО, так как создаёт брешь в дамбе антироссийских санкций.
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