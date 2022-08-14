"Брешь в дамбе санкций": Дружба Путина с партнёром из НАТО раздражает западные страны

Сотрудничество президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана вызывает большое раздражение у стран НАТО, так как создаёт брешь в дамбе антироссийских санкций. Об этом написал журналист Стивен Эрлангер в статье для газеты The New York Times.

"Взаимные вызовы сблизили двух президентов как никогда. Они встречались дважды за последние три недели. Эти отношения вызывают большое раздражение у союзников Эрдогана по НАТО, поскольку он (Эрдоган. — Прим Лайфа) создаёт значительную брешь в дамбе санкций, которую из-за всех сил пытается соорудить Запад", — отметил обозреватель.

Он напомнил, что ранее Турция отказалась поддерживать западные санкции против РФ и начала изучать возможности работы с российскими банками, попавшими под рестрикции. Благодаря этому Анкара получила доступ к дешёвой энергии и прибыль от сделок с компаниями из РФ. Кроме этого, Москва поддерживает усилия Эрдогана по подавлению курдского сепаратизма в Сирии. По мнению автора, эти действия показывают, что Турция не хочет портить отношения с Россией — и причиной является тот факт, что Москва готова к взаимовыгодному сотрудничеству с Анкарой.