Командир подразделения "Кракен" Дмитрий Стрельников, которого взяли в плен бойцы Народной милиции Луганской Народной Республики, рассказал об истинном положении дел в подразделении. По словам мужчины, сослуживцы бросили его в лесу, из-за чего в дальнейшем он лишился руки.

Рассказ Стрельникова. Видео © t.me / Народная милиция ЛНР

В беседе с Народной милицией ЛНР он признался, что изначально пришёл служить в территориальную оборону: стоял на постах, проверял документы. В апреле у Дмитрия забрали документы и сообщили, что он вместе с товарищами теперь относится к подразделению "Кракен". После непродолжительных учений его отправили в Белогоровку, чтобы "взять высоту и поставить пулемёт".

"Мы начали спокойно идти, и нас начали обстреливать, мы начали прятаться, что-то взорвалось сзади меня, я был ранен. Из-за потери крови мне сильно плохо становилось, и я не мог идти. Меня оставили под деревом и ушли, прождал до утра, так никто не пришёл, и я пополз в лес. Ползал по лесу два дня", — сообщил мужчина.

Обессиленный Стрельников стал кричать о помощи, и его услышали российские военные. Дмитрий поделился, что именно бойцы ВС РФ оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали, в то время как его украинские коллеги бросили его умирать.