НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
14 августа, 04:56

Российские силы ПВО прикрыли: Запорожская АЭС работает в штатном режиме

Рогов: Силы ПВО Российской армии отразили удар со стороны ВСУ по ЗАЭС

Силы противовоздушной обороны Российской армии в очередной раз прикрыли Запорожскую АЭС от удара со стороны ВСУ. Станция работает штатно. Об этом сообщил член главного совета Военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

"Часть снарядов упали между ТЭС и АЭС, а часть — на ТЭС. Сама атомная станция не пострадала и работает в штатном режиме. ПВО Российской армии в очередной раз прикрыла объект от ядерной угрозы, которую постоянно провоцируют украинские националисты", — сказал Рогов РИА "Новости".

В субботу украинские войска вновь обстреляли город Энергодар и Запорожскую АЭС. Под удар попала также Запорожская ТЭС. По прилегающей к ней территории было выпущено девять артиллерийских снарядов. Характер полученных повреждений уточняется.

Украинские войска уже несколько раз с начала спецоперации атаковали территорию АЭС. Участились обстрелы с 5 августа. В результате два энергоблока работают не на полную мощность.

МИД России отреагировал на вбросы западных СМИ по Запорожской АЭС

МИД России отреагировал на вбросы западных СМИ по Запорожской АЭС

Как сообщал Лайф, ранее в МИД РФ заявили, что, если украинские военные будут продолжать обстреливать Запорожскую АЭС, это рано или поздно приведёт к катастрофе.

Обложка ©

ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Светлана Шумакова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров