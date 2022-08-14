Силы противовоздушной обороны Российской армии в очередной раз прикрыли Запорожскую АЭС от удара со стороны ВСУ. Станция работает штатно. Об этом сообщил член главного совета Военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

"Часть снарядов упали между ТЭС и АЭС, а часть — на ТЭС. Сама атомная станция не пострадала и работает в штатном режиме. ПВО Российской армии в очередной раз прикрыла объект от ядерной угрозы, которую постоянно провоцируют украинские националисты", — сказал Рогов РИА "Новости".

В субботу украинские войска вновь обстреляли город Энергодар и Запорожскую АЭС. Под удар попала также Запорожская ТЭС. По прилегающей к ней территории было выпущено девять артиллерийских снарядов. Характер полученных повреждений уточняется.

Украинские войска уже несколько раз с начала спецоперации атаковали территорию АЭС. Участились обстрелы с 5 августа. В результате два энергоблока работают не на полную мощность.