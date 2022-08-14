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14 августа, 04:30

Похититель оборудования с "самолёта Судного дня" обжаловал приговор

Защита жителя Таганрога Жоры Хачунца, приговорённого к четырём годам колонии строгого режима и выплате в качестве возмещения ущерба 2,7 миллиона рублей за кражу оборудования с "самолёта Судного дня" Ил-80, обжаловала приговор. Об этом сообщила его адвокат Ольга Бояркина.

"Жалоба подана путём почтовой корреспонденции. Заседание состоится примерно через полтора месяца, будем настаивать на полном оправдании", — сообщила ТАСС защитница.

Согласно её версии, следствие и обвинение не доказали виновность Хачунца в краже оборудования. Защита будет базироваться на тех же доказательствах, что и ранее.

Стало известно, что украли с российского "самолёта Судного дня"

Стало известно, что украли с российского "самолёта Судного дня"

Лайф рассказывал, что в начале декабря 2020 года стало известно о пропаже деталей с одного из четырёх в России "самолётов Судного дня". Пропажу заметил начальник службы безопасности аэродрома Таганрог-Южный, где борт находился на ремонте. Позже по подозрению в совершении преступления был арестован местный житель Жора Хачунц. 28 июля этого года Таганрогский городской суд приговорил его к четырём годам колонии строгого режима и выплате Министерству обороны РФ в качестве возмещения ущерба 2,7 миллиона рублей.

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Wikipedia / Kirill Naumenko

Светлана Шумакова
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