Похититель оборудования с "самолёта Судного дня" обжаловал приговор

Защита жителя Таганрога Жоры Хачунца, приговорённого к четырём годам колонии строгого режима и выплате в качестве возмещения ущерба 2,7 миллиона рублей за кражу оборудования с "самолёта Судного дня" Ил-80, обжаловала приговор. Об этом сообщила его адвокат Ольга Бояркина.

"Жалоба подана путём почтовой корреспонденции. Заседание состоится примерно через полтора месяца, будем настаивать на полном оправдании", — сообщила ТАСС защитница.