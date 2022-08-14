Похититель оборудования с "самолёта Судного дня" обжаловал приговор
Защита жителя Таганрога Жоры Хачунца, приговорённого к четырём годам колонии строгого режима и выплате в качестве возмещения ущерба 2,7 миллиона рублей за кражу оборудования с "самолёта Судного дня" Ил-80, обжаловала приговор. Об этом сообщила его адвокат Ольга Бояркина.
"Жалоба подана путём почтовой корреспонденции. Заседание состоится примерно через полтора месяца, будем настаивать на полном оправдании", — сообщила ТАСС защитница.
Согласно её версии, следствие и обвинение не доказали виновность Хачунца в краже оборудования. Защита будет базироваться на тех же доказательствах, что и ранее.
Лайф рассказывал, что в начале декабря 2020 года стало известно о пропаже деталей с одного из четырёх в России "самолётов Судного дня". Пропажу заметил начальник службы безопасности аэродрома Таганрог-Южный, где борт находился на ремонте. Позже по подозрению в совершении преступления был арестован местный житель Жора Хачунц. 28 июля этого года Таганрогский городской суд приговорил его к четырём годам колонии строгого режима и выплате Министерству обороны РФ в качестве возмещения ущерба 2,7 миллиона рублей.
Wikipedia / Kirill Naumenko