Пропавшие в лесу на Сахалине женщины вышли на связь

Три женщины, пропавшие на Сахалине в лесу, живы. Они испугались зверя и отклонились от маршрута, ночевали в охотничьем домике.

Ранее Лайф сообщал, что три молодые женщины пропали в районе горы Краснова вечером 13 августа. Первым забил тревогу супруг одной из них. К месту направили пожарную машину с сиреной, но результатов это не дало. 14 августа на поиски отправились сотрудники отдела ГО и ЧС, представители администрации Углегорского района, а также спасатели, полицейские и добровольцы.