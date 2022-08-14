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14 августа, 00:27

На Сахалине женщины пошли в лес по неизвестной причине и пропали

13 августа вечером на границе Углегорского и Томаринского районов Сахалинской области пропали три молодые женщины. Они ушли в лес у подножия горы Краснова и не вернулись. За помощью в экстренные службы обратился супруг одной из пропавших. Включение сирены пожарной машины в районе ЧП не помогло — никто из леса на звук не вышел.

Поиски ведутся в горной местности, что их осложняет. Подключились пожарные, полицейские. На место выехали представители администрации, а также неравнодушные жители, которые изъявили желание помочь, сообщил astv.ru начальник отдела ГО и ЧС Администрации Углегорского района Вячеслав Косицын.

"По какой причине женщины отправились в лес — пока не известно. Поиски ведутся активно, задействованы все возможные силы и средства, в том числе квадрокоптер, фальшфейер. Ситуацию взял на личный контроль мэр округа", — подчеркнул Вячеслав Косицын.

К работе планируют подключиться сотрудники поисково-спасательного отряда имени Полякова.

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Обложка ©

Freepik

Светлана Шумакова

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