На Сахалине женщины пошли в лес по неизвестной причине и пропали

13 августа вечером на границе Углегорского и Томаринского районов Сахалинской области пропали три молодые женщины. Они ушли в лес у подножия горы Краснова и не вернулись. За помощью в экстренные службы обратился супруг одной из пропавших. Включение сирены пожарной машины в районе ЧП не помогло — никто из леса на звук не вышел.

Поиски ведутся в горной местности, что их осложняет. Подключились пожарные, полицейские. На место выехали представители администрации, а также неравнодушные жители, которые изъявили желание помочь, сообщил astv.ru начальник отдела ГО и ЧС Администрации Углегорского района Вячеслав Косицын.

"По какой причине женщины отправились в лес — пока не известно. Поиски ведутся активно, задействованы все возможные силы и средства, в том числе квадрокоптер, фальшфейер. Ситуацию взял на личный контроль мэр округа", — подчеркнул Вячеслав Косицын.

К работе планируют подключиться сотрудники поисково-спасательного отряда имени Полякова.