Spectator: США стали "спятившей геронтократией" и напоминают банановую республику

Председатель КНР Си Цзиньпин видит в США не только находящуюся в упадке сверхдержаву, но и теперь уже окончательно спятившую геронтократию. Такое мнение высказал обозреватель журнала The Spectator Фредди Грей. Так же склонен считать и автор статьи в The American Conservative Фрэнк Де Вито.

Грей напомнил о недавнем визите 82-летнего спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань, а ещё "битву" американского лидера Джо Байдена с непокорным пиджаком в Кентукки. Обозреватель подчеркнул, что на этом фоне в США зашкаливает уровень убийств, не решена проблема с поставками детского питания.

"Таких проблем в самой высокоразвитой капиталистической экономике мира быть не должно в принципе. Однако, как заметил Си, во многих отношениях Америка стремительно дичает", — пишет Грей.

Он отмечает, что США не банановая республика, но "весьма на неё похожи". Он упоминает обыски в имении Трампа и пишет, что это "смахивает на акт политического запугивания, который присущ диктатурам развивающегося мира".

С банановой республикой Соединённые Штаты на этом фоне сравнил в статье для The American Conservative адвокат Фрэнк Де Вито. Он предложил властям США не мешать Трампу идти на выборы, а дать народу право избрать кого он хочет.

"Давайте прекратим вести себя как банановая республика и будем достойны величия нашей конституции", — пишет автор статьи.