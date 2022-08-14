Американскому хоккеисту не продали коньки из-за контракта в России
КХЛ: Хоккеисту Броадхёрсту не продали в США коньки из-за контракта в России
Компания Bauer отказалась выполнять заказ американского хоккеиста Алекса Броадхёрста на покупку двух пар коньков из-за контракта с российским клубом. Об этом рассказал генеральный менеджер "Авангарда" Алексей Волков.
"Форму Bauer и CCM невозможно достать. Наш новичок Броадхёрст хотел заказать себе две пары коньков Bauer перед тем, как приехать в КХЛ. Но как только он подписал контракт с нашим клубом, ему отказали в исполнении заказа", — сказал Волков в интервью "Спорт-Экспрессу".
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