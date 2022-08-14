Американскому хоккеисту не продали коньки из-за контракта в России

"Форму Bauer и CCM невозможно достать. Наш новичок Броадхёрст хотел заказать себе две пары коньков Bauer перед тем, как приехать в КХЛ. Но как только он подписал контракт с нашим клубом, ему отказали в исполнении заказа", — сказал Волков в интервью "Спорт-Экспрессу".