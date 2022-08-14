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13 августа, 23:58

Американскому хоккеисту не продали коньки из-за контракта в России

КХЛ: Хоккеисту Броадхёрсту не продали в США коньки из-за контракта в России

Компания Bauer отказалась выполнять заказ американского хоккеиста Алекса Броадхёрста на покупку двух пар коньков из-за контракта с российским клубом. Об этом рассказал генеральный менеджер "Авангарда" Алексей Волков.

"Форму Bauer и CCM невозможно достать. Наш новичок Броадхёрст хотел заказать себе две пары коньков Bauer перед тем, как приехать в КХЛ. Но как только он подписал контракт с нашим клубом, ему отказали в исполнении заказа", — сказал Волков в интервью "Спорт-Экспрессу".

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ХК "Авангард"

Светлана Шумакова
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