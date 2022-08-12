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11 августа, 21:42

"Буду тренироваться с утроенной энергией": Российская лыжница бросила вызов главе МОК

Лыжница Степанова пообещала главе МОК тренироваться с утроенной силой

<p>Вероника Степанова. Фото © ТАСС / Рюмин Александр</p>

Вероника Степанова. Фото © ТАСС / Рюмин Александр

Олимпийская чемпионка Пекина-2022 в лыжной эстафете Вероника Степанова дала обещание президенту Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху тренироваться с утроенной энергией. Так она отреагировала на его слова об отстранении российских и белорусских спортсменов.

"Я вам, господин Бах, обещаю, что буду с утроенной энергией тренироваться, чтобы именно вы, а никто другой, мне медаль на будущих Играх вручили! Не знаю, как вам, а мне особое удовольствие доставит ваше лицо при этом увидеть", написала спортсменка в своём Telegram-канале.

Спортсменка, обращаясь к Баху, напомнила, что санкции против России ввели менее 50 стран, в то время как в составе МОК примерно в три раза больше олимпийских комитетов от государств, которые такие ограничения не вводили.

"Что вы сделали по поводу Йемена, как насчёт Афганистана? А Эфиопия, Мали? Мы должны увидеть и это мировоззрение. Мы не должны поддаваться всем этим политическим санкциям и политическим бойкотам…", написала лыжница.

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Ранее Лайф сообщал, что глава МОК заявил, что по-прежнему не советует приглашать спортсменов РФ и Белоруссии на соревнования. "У них по-прежнему нет ни гимнов, ни флагов, ни национальных цветов", — сказал Бах.

Светлана Шумакова

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