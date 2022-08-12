"Буду тренироваться с утроенной энергией": Российская лыжница бросила вызов главе МОК
Лыжница Степанова пообещала главе МОК тренироваться с утроенной силой
Вероника Степанова. Фото © ТАСС / Рюмин Александр
Олимпийская чемпионка Пекина-2022 в лыжной эстафете Вероника Степанова дала обещание президенту Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху тренироваться с утроенной энергией. Так она отреагировала на его слова об отстранении российских и белорусских спортсменов.
"Я вам, господин Бах, обещаю, что буду с утроенной энергией тренироваться, чтобы именно вы, а никто другой, мне медаль на будущих Играх вручили! Не знаю, как вам, а мне особое удовольствие доставит ваше лицо при этом увидеть", — написала спортсменка в своём Telegram-канале.
Спортсменка, обращаясь к Баху, напомнила, что санкции против России ввели менее 50 стран, в то время как в составе МОК примерно в три раза больше олимпийских комитетов от государств, которые такие ограничения не вводили.
"Что вы сделали по поводу Йемена, как насчёт Афганистана? А Эфиопия, Мали? Мы должны увидеть и это мировоззрение. Мы не должны поддаваться всем этим политическим санкциям и политическим бойкотам…", — написала лыжница.
Ранее Лайф сообщал, что глава МОК заявил, что по-прежнему не советует приглашать спортсменов РФ и Белоруссии на соревнования. "У них по-прежнему нет ни гимнов, ни флагов, ни национальных цветов", — сказал Бах.