В Госдуме призвали российских спортсменов проводить открытые чемпионаты РФ
Депутат Госдумы Пайкин ответил на рекомендацию МОК бойкотировать российских спортсменов
Российским спортсменам пора переходить к активным действиям, чтобы не терять соревновательный дух. Так член Комитета Госдумы по физической культуре и спорту Борис Пайкин прокомментировал в эфире радио "Комсомольская правда" предложение Международного олимпийского комитета (МОК) запретить проведение любых международных спортивных соревнований в РФ и Белоруссии.
"[Глава МОК] Томас Бах долгое время выражал позицию о том, что он поддерживает Россию, он "переобулся" очень быстро под влиянием США. Но такие высказывания лично ему не приносят авторитет", — подчеркнул Пайкин.
После всех заявлений МОК российским спортсменам нужно "отходить от первоначального шока от запрета на участие в международных соревнованиях" и переходить к активным действиям: проводить открытые чемпионаты России и приглашать на них представителей дружественных стран, считает депутат.
"Нужно принимать участие в Азиатских играх, думаю, эти страны будут не против", — добавил представитель Госдумы.
Напомним, в конце февраля МОК рекомендовал запретить российским спортсменам участвовать в международных соревнованиях. После этого ФИФА отстранила сборные России и отечественные клубы от международных стартов, а IIHF приостановила членство нашей страны в организации и отняла у РФ право на проведение молодёжного чемпионата мира 2023 года в Омске и Новосибирске. Международные спортивные федерации также отстранили от участия российских и белорусских волейболистов, баскетболистов, лыжников, биатлонистов и легкоатлетов, а в марте от участия в пекинской Паралимпиаде отстранили сборную России.
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