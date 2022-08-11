В Госдуме призвали российских спортсменов проводить открытые чемпионаты РФ

Российским спортсменам пора переходить к активным действиям, чтобы не терять соревновательный дух. Так член Комитета Госдумы по физической культуре и спорту Борис Пайкин прокомментировал в эфире радио "Комсомольская правда" предложение Международного олимпийского комитета (МОК) запретить проведение любых международных спортивных соревнований в РФ и Белоруссии.

"[Глава МОК] Томас Бах долгое время выражал позицию о том, что он поддерживает Россию, он "переобулся" очень быстро под влиянием США. Но такие высказывания лично ему не приносят авторитет", — подчеркнул Пайкин.

После всех заявлений МОК российским спортсменам нужно "отходить от первоначального шока от запрета на участие в международных соревнованиях" и переходить к активным действиям: проводить открытые чемпионаты России и приглашать на них представителей дружественных стран, считает депутат.