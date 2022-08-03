В футбольном клубе из Андорры появятся российские игроки
Андоррский клуб "Санта-Колома" намерен купить российских футболистов
Руководитель и владелец футбольного клуба из Андорры "Санта-Колома" Дэн Мильштейн анонсировал покупку российских игроков. Об этом пишет "Спорт-Экспресс".
"Наш футбол вне политики, в Андорре нет лимита на количество легионеров в команде. Мы работаем по всему рынку, по всему миру, мы берём самых достойных и лучших футболистов, у которых есть желание побеждать. Наша команда — это площадка для еврокубков", — сказал он.
По словам Мильштейна, футболисты из России однозначно будут в команде, так как позиция этого клуба "такая же, как и в остальных бизнесах: спорт вне политики".
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Ранее Лайф рассказывал, что обладатель рекорда чемпионатов России по футболу Никита Медведев вернулся в "Ростов". Контракт с 27-летним спортсменом рассчитан на два сезона. В документе также предусмотрено продление соглашения ещё на один год.
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