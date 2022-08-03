В футбольном клубе из Андорры появятся российские игроки

Руководитель и владелец футбольного клуба из Андорры "Санта-Колома" Дэн Мильштейн анонсировал покупку российских игроков. Об этом пишет "Спорт-Экспресс".

"Наш футбол вне политики, в Андорре нет лимита на количество легионеров в команде. Мы работаем по всему рынку, по всему миру, мы берём самых достойных и лучших футболистов, у которых есть желание побеждать. Наша команда — это площадка для еврокубков", — сказал он.

По словам Мильштейна, футболисты из России однозначно будут в команде, так как позиция этого клуба "такая же, как и в остальных бизнесах: спорт вне политики".