Нищий клуб с наполеоновскими планами: Как "Барселона" с огромными долгами покупает футболистов за бешеные деньги Один из самых популярных клубов мирового футбола в летнее межсезонье проявляет бешеную активность на трансферном рынке. А ведь финансовые проблемы каталонцев никуда не делись. 31 июля, 21:40 Коллаж © LIFE. Фото © Shutterstock

Нынешним летом "Барселона" шокирует футбольную общественность громкими трансферами. Команде позарез нужен мощнейший состав, способный прервать затянувшуюся полосу неудач. Шутка ли, каталонцы уже три сезона подряд не могут выиграть чемпионат Испании. Подобной серии у "блауграны" не было с 2004 года.

Россыпь звёздных новичков

Команду, которую с 2021 года возглавляет знаменитый в прошлом футболист "Барселоны" Хави, уже усилили шесть новичков. И если ивуарийский хавбек "Милана" Франк Кессье и датский защитник лондонского "Челси" Андреас Кристенсен достались клубу бесплатно, перейдя на правах свободных агентов, то за остальных пришлось выложить немалые суммы.

Фото © ФК "Барселона"

Самым дорогим на данный момент приобретением "Барселоны" стал нападающий английского "Лидса" и сборной Бразилии Рафинья, обошедшийся каталонцам в 58 миллионов евро. Трансфер французского защитника "Севильи" Жюля Кунде потянул на 50 миллионов, лидера мюнхенской "Баварии" и сборной Польши Роберта Левандовски — на 45 миллионов. Сравнительно скромными стали выплаты за хавбека молодёжной сборной Испании Пабло Торре, ранее выступавшего за "Расинг", — "всего" пять миллионов. Итого в сумме — 158 миллионов евро расходов.

А ведь вышеуказанная сумма в ближайшем будущем может ещё существенно увеличиться. Сделки по покупке футболистов предполагают бонусы за различные достижения игроков в составе сине-гранатовых. Кроме того всем новичкам ещё нужно платить немаленькие зарплаты. В том числе и тем, которые перешли совершенно бесплатно.

Возможно, вы будете смеяться, но на этом трансферные аппетиты "Барселоны" отнюдь не заканчиваются. Каталонцы планируют ещё в нынешнее межсезонье заметно укрепить линию обороны. В приоритете — испанские защитники "Челси" Сесар Аспиликуэта и Маркос Алонсо. Да, ни больше ни меньше!

Есть и запасные варианты на тот случай, если лондонцы, которые также претендовали на Кунде, действительно обидятся и заблокируют трансферы своих испанских легионеров. Следующими в списке идут Хави Галан ("Сельта"), Пау Торрес ("Вильярреал") и Иньиго Мартинес ("Атлетик").

Кроме того, "Барселона" продлила контракты с универсальным футболистом сборной Испании Серджи Роберто, способным одинаково эффективно сыграть сразу на нескольких позициях, и французским нападающим Усманом Дембеле. Все эти обстоятельства ложатся тяжёлой ношей на клубный бюджет, не отличающийся феноменальными размерами.

"Не представляю, как они это делают"

Фото © ФК "Бавария"

Шикарным покупкам "Барселоны" удивляются не только нейтральные болельщики, но и известные специалисты. Главный тренер "Баварии" Юлиан Нагельсман, у которого каталонцы нынешним летом увели Левандовски, не понимает, как нищий клуб может так активно работать на трансферном рынке.

— "Барселона" — это единственный клуб, у которого нет денег, но зато есть возможность покупать любых игроков, каких только захочется. Я не представляю, как они это делают. Это очень странно и в каком-то смысле безумно, — сказал Нагельсман.

Как известно, если ты покупаешь новых игроков, нужно и кого-то продавать, иначе для всех просто не будет места. С этим у "Барселоны" пока не очень складывается. В бесплатную аренду в лондонский "Тоттенхэм" ушёл французский защитник Клеман Лангле. Португальский защитник Франсишку Тринкан за три миллиона евро перебрался до конца сезона в лиссабонский "Спортинг".

Кто ещё покинул каталонский суперклуб? Бразильский ветеран Дани Алвес на правах свободного агента ушёл в мексиканский "УНАМ Пумас". Испанец Адама Траоре и голландец Люк де Йонг вернулись по окончании аренды в "Вулверхэмптон" и "Севилью" соответственно. Да ещё не обладающий громким именем форвард Ферран Хутгла (или Ютгла, или Жуджгла — все пишут по-разному) за пять миллионов евро продан бельгийскому "Брюгге". В целом негусто.

Долги превысили 1,2 миллиарда евро

А теперь давайте перенесёмся на год назад. Наверняка все любители футбола прекрасно помнят, как рыдал великий Лионель Месси. Рекордсмену и легенде клуба пришлось покинуть команду, в которой он провёл 17 сезонов, поскольку колоссальные долги не позволяли каталонцам выплачивать ему какую бы то ни было зарплату.

Видео © ФК "Барселона"

Что же случилось с одной из самых популярных команд мира? Прежнее руководство во главе с Жозепом Бартомеу загнало клуб в кошмарную долговую яму. Вы только вдумайтесь — на зарплаты игроков уходило 110% дохода. В итоге прошлый год "блауграна" завершила с долгом, превышающим 1,2 миллиарда евро. Новое руководство и лично президент Жоан Лапорта пытаются всеми возможными способами улучшить финансовую ситуацию, но пока не слишком в этом преуспели.

Продаётся всё, что можно продать

Тем не менее меры по оздоровлению финансового состояния клуба принимаются просто грандиозные. Сначала "Барселона" за 207,5 миллиона евро продала инвестиционной компании Sixth Street 10% телевизионных прав на будущие матчи команды. Затем тот же фонд приобрёл ещё 15% телеправ на 25 лет за 400 миллионов. Вроде бы неплохо звучит, но этого катастрофически мало.

Был подписан контракт со шведским стриминговым сервисом Spotify, предполагающий переименование клубного стадиона "Камп Ноу". По этому соглашению каталонцы получат до 275 миллионов евро. Также планируется продажа 49% прав на Barça Studios — компанию, занимающуюся созданием различного креативного контента для команды.

Лапорта не гнушается и заработками на мелочах, таких как организация свадеб на "Камп Ноу" за сумму от 1,6 до 13,5 тысячи евро. На легендарном стадионе теперь можно и в футбол сыграть любому, у кого есть триста евро. Естественно, что в одиночестве никто не будет бегать, а с целой команды можно получить уже приличную сумму.

Фото © ФК "Барселона"

Нужно и футболистов продавать, от которых Хави готов отказаться. В первую очередь речь идёт о голландских игроках Мемфисе Депае и Френки Де Йонге, на которых предполагается заработать не менее ста миллионов евро. Да вот незадача! Депай наотрез отказался переходить в лондонский "Тоттенхэм". И это даже несмотря на то, что в "Барселоне" ему грозит прозябание на скамейке запасных, поскольку в атаке максимальное количество времени будут проводить Роберт Левандовски и Пьер-Эмерик Обамеянг.

Неприятная ситуация складывается и с Де Йонгом. Его пытались продать "Манчестер Юнайтед", но полузащитника не устраивает перспектива провести целый сезон без Лиги чемпионов. В качестве альтернативного варианта "Барселона" предлагает голландцу пойти на существенное уменьшение зарплаты. Агент футболиста считает это откровенным вымогательством.

Не хочется разбрасываться пророчествами, но нынешняя стратегия вполне может привести "Барселону" к новой катастрофе. Даже победа в Лиге чемпионов не способна покрыть её нынешних расходов. Не исключено, что и о распродаже телеправ по оптовым ценам руководство в скорости пожалеет — если сине-гранатовые вернут себе победную поступь, трансляции их матчей заведомо подорожают. К тому же и звёздных новичков заявить просто не получится, если вот прямо сейчас не разгрузить платёжную ведомость.

Фото © ФК "Барселона" Как "Барселона" в новом сезоне выступит в Лиге чемпионов? 0 Выиграет титул Дойдёт до финала или полуфинала Вылетит в первом или втором раундах плей-офф Не сможет преодолеть групповую стадию

Авторы Роман Фейгин