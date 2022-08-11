Глава МОК заявил, что по-прежнему не советует приглашать спортсменов РФ на соревнования

Международный олимпийский комитет по-прежнему не советует приглашать спортсменов из РФ и Белоруссии на соревнования. Об этом заявил президент МОК Томас Бах.

"Сейчас не время менять наши рекомендации или отношение. Мы по-прежнему не рекомендуем приглашать российских или белорусских спортсменов на соревнования. У них по-прежнему нет ни гимнов, ни флагов, ни национальных цветов", — цитирует Баха издание Sport Bild.