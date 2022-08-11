Глава МОК заявил, что по-прежнему не советует приглашать спортсменов РФ на соревнования
Международный олимпийский комитет по-прежнему не советует приглашать спортсменов из РФ и Белоруссии на соревнования. Об этом заявил президент МОК Томас Бах.
"Сейчас не время менять наши рекомендации или отношение. Мы по-прежнему не рекомендуем приглашать российских или белорусских спортсменов на соревнования. У них по-прежнему нет ни гимнов, ни флагов, ни национальных цветов", — цитирует Баха издание Sport Bild.
Ранее Лайф сообщал, что в конце февраля МОК рекомендовал запретить российским спортсменам участвовать в международных соревнованиях. После этого ФИФА отстранила сборные России и отечественные клубы от международных стартов, а IIHF приостановила членство нашей страны в организации и отняла у РФ право на проведение молодёжного чемпионата мира 2023 года в Омске и Новосибирске. Пропустят важнейшие старты и наши волейболисты, баскетболисты, лыжники, биатлонисты и легкоатлеты, а 3 марта от участия в пекинской Паралимпиаде отстранили сборную России.
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