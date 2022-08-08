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8 августа, 12:14

FIDE рассмотрит вопрос о допуске сборной России к шахматным турнирам

Международная шахматная федерация (FIDE) намерена в ближайшее время создать рабочую группу по вопросу допуска к соревнованиям России и Белоруссии, которые были отстранены от участия из-за введённых санкций. Об этом сообщается на сайте Федерации шахмат России (ФШР).

"Санкции против этих команд были приняты предыдущим Советом FIDE в марте 2022 года. Конгресс постановил поручить Совету FIDE в ближайшее время снова вернуться к этому вопросу, создать рабочую группу и найти новое решение, учитывающее мнение конгрессменов и последние рекомендации МОК", — говорится в тексте.

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В Совфеде рассчитывают, что переизбранный глава FIDE Дворкович послужит развитию шахмат

Напомним, в марте 2022 года FIDE отстранила сборные России и Белоруссии по шахматам от участия в турнирах. При этом в индивидуальных соревнованиях наши спортсмены могут выступать под флагом организации.

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Getty Images / Miguel Pereira

Татьяна Миссуми

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