FIDE рассмотрит вопрос о допуске сборной России к шахматным турнирам

Международная шахматная федерация (FIDE) намерена в ближайшее время создать рабочую группу по вопросу допуска к соревнованиям России и Белоруссии, которые были отстранены от участия из-за введённых санкций. Об этом сообщается на сайте Федерации шахмат России (ФШР).

"Санкции против этих команд были приняты предыдущим Советом FIDE в марте 2022 года. Конгресс постановил поручить Совету FIDE в ближайшее время снова вернуться к этому вопросу, создать рабочую группу и найти новое решение, учитывающее мнение конгрессменов и последние рекомендации МОК", — говорится в тексте.