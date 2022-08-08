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8 августа, 12:03

"Русские — сила!": Французские жандармы спасли двух девушек от неадекватного украинца

В Париже украинец набросился с кулаками на двух девушек из-за русской речи

В парижском метро украинец напал на двух девушек за то, что те разговаривали по-русски. Французским жандармам пришлось вмешаться, чтобы оттащить "бойца" и сопроводить пассажирок до турникета.

В парижском метро жандармы успокаивают мужчину, который напал на женщин из-за русской речи. Видео © Twitter / k_o_v_t_a

"Потом нас провёл полицейский в обход турникетов и долго повторял на французском, что русские — сила!" — рассказала в "Твиттере" одна из пострадавших.

В США один украинец напал на другого в баре, потому что тот "выглядел как русский"

В США один украинец напал на другого в баре, потому что тот "выглядел как русский"

Ранее в Вене украинцы жестоко избили двух австрийских таксистов. Кадры потасовки распространились в Сети, на них гости из Незалежной с силой наносят удары в грудь и по голове своим противникам.

Обложка ©

Twitter / k_o_v_t_a

Анатолий Симоненко

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