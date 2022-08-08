"Русские — сила!": Французские жандармы спасли двух девушек от неадекватного украинца
В Париже украинец набросился с кулаками на двух девушек из-за русской речи
В парижском метро украинец напал на двух девушек за то, что те разговаривали по-русски. Французским жандармам пришлось вмешаться, чтобы оттащить "бойца" и сопроводить пассажирок до турникета.
В парижском метро жандармы успокаивают мужчину, который напал на женщин из-за русской речи. Видео © Twitter / k_o_v_t_a
"Потом нас провёл полицейский в обход турникетов и долго повторял на французском, что русские — сила!" — рассказала в "Твиттере" одна из пострадавших.
Ранее в Вене украинцы жестоко избили двух австрийских таксистов. Кадры потасовки распространились в Сети, на них гости из Незалежной с силой наносят удары в грудь и по голове своим противникам.
Twitter / k_o_v_t_a