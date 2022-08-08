Правительство Германии исключило запуск "Северного потока – 2"
Германия не будет использовать "Северный поток – 2" для решения ситуации с дефицитом голубого топлива в стране. Запуск газопровода исключён. Об этом заявил официальный представитель Правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт.
"Я говорю: да, оно (Правительство ФРГ. — Прим. ред.) исключает это. Ясно, что нас ждут сложные месяцы, что сокращение поставок газа из России в Германию для всех нас является вызовом", — сказал Хебештрайт.
Он отметил, что немецкий кабмин уже принял ряд мер, чтобы облегчить ситуацию. В том числе было решено построить в Германии терминал для приёма сжиженного природного газа.
Напомним, ранее экс-канцлер Германии Герхард Шрёдер выступил за запуск "Северного потока – 2". По мнению политика, это смогло бы решить непростую энергетическую ситуацию в стране. Однако нынешний канцлер ФРГ Олаф Шольц отверг идею о запуске газопровода. По его мнению, мощности "Северного потока – 1" для страны достаточно.