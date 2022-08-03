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3 августа, 08:30

Шольц отверг идею использовать "Северный поток – 2" для поставок газа

Канцлер ФРГ Олаф Шольц ответил на вопрос, может ли быть запущен трубопровод "Северный поток – 2". Политик уверен, что сегодня мощностей для поставок газа в Европу и без того достаточно.

"Процесс сертификации ["Северного потока – 2"] был завершён по понятным причинам. Есть достаточно мощности у "Северного потока 1". Недостатка нет", — сказал он во время посещения площадки компании Siemens Energy в городе Мюльхайм-ан-дер-Рур.

Шольц заявил, что турбина для "Северного потока" готова к отправке из Германии

Шольц заявил, что турбина для "Северного потока" готова к отправке из Германии

Тем временем экс-канцлер ФРГ Герхард Шрёдер выступил за запуск газопровода "Северный поток – 2". По мнению политика, это смогло бы решить непростую энергетическую ситуацию в Германии, где за год цена голубого топлива для конечных потребителей выросла почти втрое.

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Getty Images / Bodo Marks / picture alliance

Александра Вишнякова

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