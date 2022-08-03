Шольц отверг идею использовать "Северный поток – 2" для поставок газа
Канцлер ФРГ Олаф Шольц ответил на вопрос, может ли быть запущен трубопровод "Северный поток – 2". Политик уверен, что сегодня мощностей для поставок газа в Европу и без того достаточно.
"Процесс сертификации ["Северного потока – 2"] был завершён по понятным причинам. Есть достаточно мощности у "Северного потока – 1". Недостатка нет", — сказал он во время посещения площадки компании Siemens Energy в городе Мюльхайм-ан-дер-Рур.
Тем временем экс-канцлер ФРГ Герхард Шрёдер выступил за запуск газопровода "Северный поток – 2". По мнению политика, это смогло бы решить непростую энергетическую ситуацию в Германии, где за год цена голубого топлива для конечных потребителей выросла почти втрое.
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