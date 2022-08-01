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1 августа, 14:57

В августе Молдавия будет закупать газ у России уже по $1458

Молдавия в августе будет закупать газ по цене 1458 долларов за тысячу кубометров, это почти на 480 долларов больше, чем в июле (980 долларов). Об этом сообщил глава компании "Молдовагаз" Вадим Чебан.

"В августе закупочная стоимость природного газа, поставляемого в Республику Молдова согласно условиям контракта с ПАО "Газпром", составит для АО "Молдовагаз" 1458,5 доллара США за тысячу кубометров", — написал он в телеграм-канале.

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Лайф напоминает, в прошлом году Молдавия задержала "Газпрому" оплату за природный газ, потреблённый в октябре и первой половине ноября. В связи с этим российская компания предупредила о возможном прекращении поставок. Вице-премьер страны Андрей Спыну сообщил о нехватке времени для погашения задолженности. Позже стало известно, что 26 ноября долг перед "Газпромом" был погашен правительством республики. Позже президент Молдавии Майя Санду сетовала, что республика и рада бы купить топливо у другого поставщика, но ситуация на рынке складывается иначе.

Обложка ©

Shutterstock

Александра Вишнякова

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