Борисов пообщался с российскими космонавтами на МКС

Генеральный директор "Роскосмоса" Юрий Борисов пообщался с космонавтами РФ, которые работают на Международной космической станции (МКС). Диалог состоялся в ходе его визита в ЦНИИмаш, говорится в сообщении госкорпорации в телеграм-канале.

"Во время посещения он пообщался с работающим на МКС российским экипажем — космонавтами "Роскосмоса" Олегом Артемьевым, Денисом Матвеевым и Сергеем Корсаковым", — сказано в заявлении.

О чём шла речь в ходе разговора, не уточняется. Гендиректор "Роскосмоса" также посетил расположенные в институте центры управления полётом (ЦУП) российского сегмента МКС, космической обсерватории "Спектр-РГ" и спутниковых группировок "Луч", "Ресурс-П" и "Арктика-М". Кроме того, Борисов провёл заседание с руководством ЦНИИмаш, в ходе него прозвучал доклад о деятельности организации.