Борисов пообщался с российскими космонавтами на МКС
Борисов пообщался с работающими на МКС космонавтами Артемьевым, Матвеевым и Корсаковым
Генеральный директор "Роскосмоса" Юрий Борисов пообщался с космонавтами РФ, которые работают на Международной космической станции (МКС). Диалог состоялся в ходе его визита в ЦНИИмаш, говорится в сообщении госкорпорации в телеграм-канале.
"Во время посещения он пообщался с работающим на МКС российским экипажем — космонавтами "Роскосмоса" Олегом Артемьевым, Денисом Матвеевым и Сергеем Корсаковым", — сказано в заявлении.
О чём шла речь в ходе разговора, не уточняется. Гендиректор "Роскосмоса" также посетил расположенные в институте центры управления полётом (ЦУП) российского сегмента МКС, космической обсерватории "Спектр-РГ" и спутниковых группировок "Луч", "Ресурс-П" и "Арктика-М". Кроме того, Борисов провёл заседание с руководством ЦНИИмаш, в ходе него прозвучал доклад о деятельности организации.
Как ранее сообщал Лайф, гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов заявил, что Россия планирует выйти из проекта Международной космической станции после 2024 года. По его словам, для этого потребуется определённое время.
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