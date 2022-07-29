Борисов заявил, что Россия начнёт процесс выхода из проекта МКС после 2024 года

Гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов заявил, что Россия планирует выйти из проекта Международной космической станции после 2024 года. По его словам, для этого потребуется определённое время.

"Мы об этом пока не предупреждали, в этом нет пока никакой необходимости <...> Мы просто сказали, что после 2024 года мы начинаем процесс выхода", — сказал он в эфире "России 24".

Произойдёт ли это в середине 2024 года или в 2025 году, неизвестно. По словам Борисова, всё зависит в том числе от состояния и работоспособности МКС. Однако совершенно не секрет, что выход РФ из проекта МКС будет начат, о чём уже проинформирован и президент РФ Владимир Путин, отметил глава госкорпорации.