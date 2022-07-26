NASA не планирует прекращать сотрудничество с Россией после её выхода из проекта МКС

В NASA не поступало от России официального сообщения о планах выйти из проекта Международной космической станции после 2024 года. Об этом в ходе конференции заявила глава программы МКС космического агентства Робин Гейтенс.

"Мы не получили пока официального заявления от нашего партнёра, и, что касается сегодняшних новостей, мы будем говорить об их дальнейших планах позднее", — сказала она.