NASA не планирует прекращать сотрудничество с Россией после её выхода из проекта МКС
В NASA заявили об отсутствии официального сообщения от России о выходе из проекта МКС
В NASA не поступало от России официального сообщения о планах выйти из проекта Международной космической станции после 2024 года. Об этом в ходе конференции заявила глава программы МКС космического агентства Робин Гейтенс.
"Мы не получили пока официального заявления от нашего партнёра, и, что касается сегодняшних новостей, мы будем говорить об их дальнейших планах позднее", — сказала она.
Гейтенс также отреагировала на намерения России строить собственную космическую станцию. Она заявила, что Москва тем самым "думает о том, что будет дальше". При этом руководитель программы МКС NASA подчеркнула, что космическое агентство не планирует прекращать сотрудничество с Россией.
Лайф напоминает, что 26 июля руководитель "Роскосмоса" Юрий Борисов сообщил президенту РФ Владимиру Путину о выходе РФ из МКС после 2024 года и о формировании отечественной орбитальной станции. Он отметил, что, безусловно, все обязательства перед партнёрами России будут выполнены.
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