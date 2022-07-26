Атаковавший склад в Брянской области украинский дрон унёс жизнь иностранца
Погибший при атаке дрона ВСУ в Брянской области мужчина оказался гражданином Молдовы
Мужчина, погибший в результате атаки украинского дрона, сбросившего взрывчатку на склад возле таможенного поста в Брянской области, оказался гражданином Республики Молдова, ещё один ранен. Об этом сообщает "Sputnik Молдова".
Как утверждает телеграм-канал, информацию подтвердили в посольстве республики в России. Раненый сейчас находится в больнице города Севска в тяжёлом состоянии.
Ранее Лайф рассказывал, что один человек погиб в результате атаки украинского дрона в Севском районе Брянской области. Взрывное устройство было сброшено на СВХ, находящийся в непосредственной близости от таможенного пункта МАПП Троебортное.
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