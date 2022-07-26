Атаковавший склад в Брянской области украинский дрон унёс жизнь иностранца

Мужчина, погибший в результате атаки украинского дрона, сбросившего взрывчатку на склад возле таможенного поста в Брянской области, оказался гражданином Республики Молдова, ещё один ранен. Об этом сообщает "Sputnik Молдова".

Как утверждает телеграм-канал, информацию подтвердили в посольстве республики в России. Раненый сейчас находится в больнице города Севска в тяжёлом состоянии.