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26 июля, 11:02

Один человек погиб в результате атаки украинского дрона в Брянской области

В результате атаки украинского дрона, который сегодня сбросил взрывчатку на склад возле таможенного поста в Брянской области, погиб один человек. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.

"В результате инцидента в Севском районе взрывное устройство было сброшено на СВХ, находящийся в непосредственной близости от таможенного пункта МАПП Троебортное. К сожалению, один из пострадавших скончался", написал он в телеграм-канале.

Два человека пострадали после удара украинского дрона в Брянской области

Два человека пострадали после удара украинского дрона в Брянской области

Напомним, утром 26 июля квадрокоптер, запущенный со стороны территории Украины, сбросил взрывное устройство возле таможенного поста в Севском районе Брянской области. Изначально сообщалось о четырёх пострадавших.

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ТАСС/Егор Алеев

Александра Вишнякова

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