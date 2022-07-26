Один человек погиб в результате атаки украинского дрона в Брянской области
В результате атаки украинского дрона, который сегодня сбросил взрывчатку на склад возле таможенного поста в Брянской области, погиб один человек. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.
"В результате инцидента в Севском районе взрывное устройство было сброшено на СВХ, находящийся в непосредственной близости от таможенного пункта МАПП Троебортное. К сожалению, один из пострадавших скончался", — написал он в телеграм-канале.
Напомним, утром 26 июля квадрокоптер, запущенный со стороны территории Украины, сбросил взрывное устройство возле таможенного поста в Севском районе Брянской области. Изначально сообщалось о четырёх пострадавших.
ТАСС/Егор Алеев