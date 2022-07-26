Один человек погиб в результате атаки украинского дрона в Брянской области

В результате атаки украинского дрона, который сегодня сбросил взрывчатку на склад возле таможенного поста в Брянской области, погиб один человек. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.

"В результате инцидента в Севском районе взрывное устройство было сброшено на СВХ, находящийся в непосредственной близости от таможенного пункта МАПП Троебортное. К сожалению, один из пострадавших скончался", — написал он в телеграм-канале.