Украинский дрон сбросил взрывчатку на пункт пропуска в Брянской области

Украинский дрон сбросил взрывчатку на таможенный пост в Брянской области. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.

"Сегодня утром со стороны территории Украины была совершена атака на МАПП Троебортное, расположенный в Севском районе. С квадрокоптера на таможенный пост было сброшено взрывное устройство", — написал Богомаз в телеграм-канале.

По его данным, в результате пострадало четыре человека, медики оказывают им помощь.