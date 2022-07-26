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26 июля, 08:47

Украинский дрон сбросил взрывчатку на пункт пропуска в Брянской области

Глава Брянской области заявил об атаке украинского дрона на пункт пропуска

Украинский дрон сбросил взрывчатку на таможенный пост в Брянской области. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.

"Сегодня утром со стороны территории Украины была совершена атака на МАПП Троебортное, расположенный в Севском районе. С квадрокоптера на таможенный пост было сброшено взрывное устройство", — написал Богомаз в телеграм-канале.

По его данным, в результате пострадало четыре человека, медики оказывают им помощь.

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А накануне, 25 июля, как узнал Лайф, два человека пострадали после атаки украинского дрона в Климовском районе Брянской области. БПЛА сбросил боеприпас возле автомобильного пункта пропуска Новые Юрковичи. Предположительно, это был ВОГ-17.

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ТАСС / Алеев Егор

Александра Вишнякова

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