Украинский дрон сбросил взрывчатку на пункт пропуска в Брянской области
Глава Брянской области заявил об атаке украинского дрона на пункт пропуска
Украинский дрон сбросил взрывчатку на таможенный пост в Брянской области. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.
"Сегодня утром со стороны территории Украины была совершена атака на МАПП Троебортное, расположенный в Севском районе. С квадрокоптера на таможенный пост было сброшено взрывное устройство", — написал Богомаз в телеграм-канале.
По его данным, в результате пострадало четыре человека, медики оказывают им помощь.
А накануне, 25 июля, как узнал Лайф, два человека пострадали после атаки украинского дрона в Климовском районе Брянской области. БПЛА сбросил боеприпас возле автомобильного пункта пропуска Новые Юрковичи. Предположительно, это был ВОГ-17.
ТАСС / Алеев Егор