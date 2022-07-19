Украинские военные обстреляли второе за утро село в Брянской области

Ещё одно брянское село оказалось под артиллерийским обстрелом со стороны Украины. Подробности происшествия описал в своём телеграм-канале губернатор региона Александр Богомаз. ВСУ открыли огонь в направлении села Ломаковка Стародубского муниципального округа. Жертв и пострадавших, к счастью, нет.

"В результате обстрела есть внешние повреждения объектов, расположенных на АПП Ломаковка. Один из снарядов разорвался в непосредственной близости от ЛЭП, в результате чего повреждено четыре пролёта линий электропередачи", — описывает обстановку губернатор.

Сейчас в Ломаковке нет электричества, но бригада специалистов уже выехала на место для налаживания сетей. Будут восстановлены и пострадавшие домовладения, где осколками от снарядов повреждены стёкла и обшивка кровли.