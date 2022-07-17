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Опубликовано 17 июля 2022, 11:14

ВСУ выпустили 29 снарядов по селу Зерново Брянской области

Губернатор Брянской области сообщил об обстреле села Зерново со стороны ВСУ

ВСУ вновь обстреляли село Зерново Суземского района. По предварительной информации, выпущено 29 снарядов. Никто не пострадал. О случившемся пишет губернатор Брянской области Александр Богомаз.

"Среди жителей жертв и пострадавших нет, гражданские объекты не повреждены. На месте работают оперативные службы", — уточнил он в "Телеграме".

Губернатор Брянской области сообщил об обстреле приграничного села Некислицы
Губернатор Брянской области сообщил об обстреле приграничного села Некислицы

Предыдущую атаку на брянское село Зерново ВСУ совершили 5 июля. Всего по населённому пункту было выпущено около 18 снарядов, в результате обстрела никто не пострадал.

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ТАСС / Егор Алеев

Татьяна Миссуми
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