ВСУ выпустили 29 снарядов по селу Зерново Брянской области

ВСУ вновь обстреляли село Зерново Суземского района. По предварительной информации, выпущено 29 снарядов. Никто не пострадал. О случившемся пишет губернатор Брянской области Александр Богомаз.

"Среди жителей жертв и пострадавших нет, гражданские объекты не повреждены. На месте работают оперативные службы", — уточнил он в "Телеграме".